L'alta valle unita contro la flavescenza dorata

Comuni uniti, almeno quelli dell’alta valle, per attuare una lotta efficace alla flavescenza dorata. La peste dei vigneti, che ha infettato in maniera importante le colline fra Roero e Monferrato e si è diffusa poi in tutto il Piemonte vitivinicolo, non ha risparmiato neppure la valle di Susa, in cui si segnalano infezioni di un certo rilievo anche e soprattutto nelle due zone più vocate, come Giaglione e Chiomonte. Così, su iniziativa del sindaco giaglionese Marco Rey, che da poco riveste anche il ruolo di assessore nell’Unione montana Alta valle Susa, l’ente di valle ha deciso di coordinare la lotta alla flavescenza dorata, per renderla più incisiva…

Su Luna Nuova di martedì 24 dicembre 2019