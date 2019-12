Susa, capannone in fiamme: ingenti danni ai mezzi, salvi gli animali

Sono ingenti i danni dell'incendio che si è sviluppato questa mattina, martedì 24 dicembre, poco prima delle 10, in frazione Traduerivi, a pochi passi dall'autoporto di Susa e dalla zona artigianale della città di Adelaide. Le fiamme hanno completamente distrutto un capannone di un artigiano dove erano ricoverati alcuni mezzi da lavoro, come un escavatore ed un camion, e un camper, che sono andati completamente distrutti. Salvi invece gli animali da cortile, portati al sicuro in tempo da proprietari e vigili del fuoco. Sul posto i vigili del fuoco di Susa, i carabinieri del nucleo radiomobile e la polizia locale. Complesso il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno dovuto mettere in sicurezza anche delle bombole per la saldatura presenti nel capannone. Intorno a mezzogiorno quello che rimaneva dell'edificio è stato messo in sicurezza e la circolazione sulla statale 24, prima bloccata e poi a senso unico alternato, ha potuto riprendere normalmente.