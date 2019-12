Massi sulla statale 24 il giorno di Natale

Natale di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Susa, impegnati nelle notte nello spegnimento di un incendio in un alloggio di via Argentera a Susa, originato probabilmente dal corto circuito di un frigorifero, e poi nella mattinata nel ripristino della viabilità sulla statale 24 del Monginevro poco dopo l'abitato di Chiomonte, in direzione Exilles, per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 10,30.