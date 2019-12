Fiaccolate e Chaberton nel Capodanno sul Balcone

Passate le festività Natalizie, Sauze d’Oulx si appresta a vivere in festa gli ultimi giorni del 2019 e a dare il benvenuto al 2020, ovviamente sempre festeggiando. Con ancora l’eco del successo da tutto esaurito di ieri sera per la cittadinanza onoraria di Sauze d’Oulx a Gian Piero Gasperini, mister dell’Atalanta e ormai Sauzino doc, eccoci pronti al fine anno. Da sabato 28 dicembre a venerdì 3 gennaio “Riglet Burton” Spazio giochi propedeutico per imparare in tutta sicurezza a scivolare con lo snowboard organizzato dalla Scuola sci & snowboard Snowmaxx. E “Indoor Snowmaxx”, rampa propedeutica per imparare giocando. in tutta sicurezza a scivolare con gli sci. Parco giochi comunale dalle 16.30 alle 18.30. Sabato 28 dicembre “The Springstreet Band” Una tribute band di sette elementi nata nel 2009 ad alto impatto scenico e sonoro, una voce che ricorda lo Springsteen degli anni ’70 anche nell’aspetto fisico. Un tuffo negli album che hanno reso celebre il mito di Bruce Springsteen. Ore 21 Teatro d’Ou. Ingresso gratuito. Domenica 29 dicembre “Incontro con l’autore” Roberto Guasco presenta: L’artigliere dello Chaberton la storia del forte più alto di Europa raccontata da chi ci ha lavorato, vissuto e combattuto. Alel 21 nella sala conferenze dell’ufficio del turismo, viale Genevris 7. Ingresso gratuito. Lunedì 30 dicembre “Fiaccolata di fine anno”, tradizionale fiaccolata dei maestri di sci con animazione musicale e a seguire spettacolo pirotecnico; alle 21 presso la pista Clotes. Il Capodanno, come da tradizione, resta a disposizione dei locali di Sauze d’Oulx che fanno segnare già il tutto esaurito. Giovedì 2 gennaio “Sauze Project in festa” dalle 17,30 al Campetto Clotes. Giovedì 2 gennaio “69 Chevy” tutta l’energia del rock and roll degli anni 50 e 60. Alle 21 Teatro d’Ou a ingresso gratuito. Venerdì 3 gennaio per la rassegna “Chantar l’Uvern” “Passacariera. Chantarem Nouvè” alle 21 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista ad ingresso gratuito. Venerdì 3 gennaio “Fiaccolata dei maestri A Jouvenceaux” alle 21 partenza seggiovia Jouvenceaux-Sportinia. Sabato 4 gennaio “Degustazione vini Valsusa Doc” con l’azienda agricola “L’Garbin” di Chiomonte. Alle 18 sala conferenze dell’ufficio del turismo in viale Genevris. Sabato 4 e domenica 5 gennaio “Mercatino della Befana” in piazza Assietta e piazzetta Genevris.