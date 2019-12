Gian Piero Gasperini è cittadino onorario di Sauze d'Oulx

Il Gasp è Sauzino doc. Venerdì 27 dicembre il Teatro d’Ou era gremito in ogni ordine di posti per la serata celebrativa del nuovo cittadino onorario di Sauze d’Oulx. Una serata tutta dedicata a Gian Piero Gasperini, il mister del miracolo sportivo dell’Atalanta ora tra le regine della Champions League. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata da Mauro Meneguzzi, che ha voluto un riconoscimento ufficiale ad un grande uomo di sport che da sempre sceglie Sauze d’Oulx per rigenerarsi. Con Gasperini sul palco del teatro anche un altro grande ospite di Sauze d’Oulx da innumerevoli anni, come il giornalista di Sky Fabio Caressa. Una serata a tutto calcio, ma con grandi lezioni di vita, introdotta dall’assessore al turismo Giorgio Giordana. Fabio Caressa con la sua solita verve, ha voluto iniziare la sua lunga intervista partendo proprio dagli anni di Sauze d’Oulx con Gian Piero Gasperini che ha confessato: «Quando ancora giocavo mi rifugiavo a Sauze per rigenerarmi. E proprio qui, a fine carriera, ho fatto la scelta di vita più importante: mi stavo guardando intorno, volevo fare il promotore finanziario, poi qui ho deciso che volevo tentare la via della panchina. Una decisione che ho preso nella serenità di queste montagne». Come dice Caressa da Sauze a Crotone (prima tappa della splendida carriera di Gasperini) è stato un bel salto. Ma in Calabria Gasperini ha confermato quanto di buono fatto nelle giovanili della Juventus ed ha preso il largo. Poi gli anni di Genova, riportando il Genoa di Preziosi in serie A in quel campionato monstre con Juventus e Napoli e portandolo poi in Europa. La parentesi dolorosa all’Inter di Moratti del post Mourinho e la rinascita all’Atalanta, sino al sogno Champions League e l’accesso agli ottavi, con il gotha del calcio europeo. Una serata che è volata con sempre Sauze d’Oulx a fare da filo conduttore come ha ricordato Gasperini: «Sauze è un posto dove stacchi per davvero. Ho ricordi del paese da bambino e sono convinto che devi rimanere bambino anche nella vita. Quante ore passate sui campetti di Sauze a correre dietro ad un pallone ed ora ho scoperto con grande gioia che finalmente Sauze avrà un campo da calcio che apre a nuove frontiere. Sauze d’Oulx è una città legata allo sport e resto convinto che la cultura sportiva è fondamentale nella vita perché ti insegna le regole e ti insegna a vincere e a perdere». Un’ovazione della sala ha concluso questa intervista, registrata appositamente dalle telecamere di Sky, che la manderanno in onda nei notiziari. Sul palco sono poi saliti il sindaco Mauro Meneguzzi con il suo vice Marco Tintinelli, l’assessore Giorgio Giordana ed il presidente dell’Unione montana Comuni olimpici Via Lattea Maurizio Beria per la parte ufficiale: la consegna della cittadinanza onoraria. Il sindaco Meneguzzi ha ringraziato Gasperini e Caressa per questo legame con il paese: «Una serata come questa è veramente qualcosa che ci inorgoglisce. Ringraziamo di cuore Gian Piero Gasperini e Fabio Caressa per aver accettato il nostro invito e soprattutto per amare come noi Sauze d’Oulx. In questa serata di calcio possiamo dire che il nuovo campo sportivo sarà realtà con un investimento importante perché riteniamo strategico l’investimento per completare l’offerta della nostra stazione turistica. La cittadinanza onoraria a Gasperini è un piacere perché la sua famiglia da sempre è parte della nostra comunità e questo è un modo per ringraziarvi di questo attaccamento».