Obiettivo 150 soci, la Pro loco di S.Giorio si mette in piazza

La Pro loco di S.Giorio, che ha recentemente rinnovato il proprio consiglio direttivo, sempre capitanato da Monica Bar, ha effettuato nella mattinata di oggi, sabato 28 dicembre, la prima delle sue uscite per il tesseramento in piazza Giordano Velino. Sono ben 55 coloro che hanno rinnovato la tessera o l'hanno sottoscritta per la prima volta, anche se il direttivo punta ad arrivare ad almeno 150 soci. La prima occasione utile per il tesseramento è ora quella di lunedì 6 gennaio, la Festa della Befana al polivalente di via Carlo Carli. Dalle 15,45 arrivo della Befana, tombola e distribuzione delle calze ai più piccoli; seguirà la premiazione dei concorsi natalizi dei presepi e degli alberi di Natale.