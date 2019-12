Arrestata la leader No Tav Nicoletta Dosio

GUARDA LA FOTOGALLERY

È stata arrestata questa sera nella sua abitazione di via S.Lorenzo a Bussoleno la leader No Tav Nicoletta Dosio, 73 anni. A notificarle l'ordine d'arresto, emesso dopo che lei stessa aveva rifiutato gli arresti domiciliari nelle settimane scorse, uomini della Digos e carabinieri della compagnia di Susa. Sono stati numerosi i No Tav accorsi sul posto appena si è diffusa la notizia e l'auto su cui è stata caricata Nicoletta ha fatto molta fatica a farsi strada fra il cordone umano di solidarietà per condurla al carcere delle Vallette.