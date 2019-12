Botti e fuochi d'artificio di Capodanno vietati a Susa

Tra i comuni valsusini che hanno vietato botti, petardi e fuochi d’artificio spicca quest’anno il nome di Susa. “Festeggiamo il nuovo anno con rispetto - si legge in una nota diffusa in queste ore - L’amministrazione comunale intende tutelare la quiete pubblica, prevenendo il potenziale verificarsi di eventi a danno delle persone, soprattutto anziani e minori ma anche per garantire l’incolumità psico-fisica degli animali”.