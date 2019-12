Raul, presidiante e uomo generoso, ricordato a 10 anni dalla scomparsa

Il 27 dicembre del 2009, dieci anni fa, moriva Raul Maiero, meanese, simbolo della lotta No Tav, presidiante a Venaus, ma soprattutto uomo buono e generoso. Ogni anni i suoi amici No Tav lo ricordano con una visita al cimitero di Meana, dove riposa, ma questa volta, nel decennale della scomparsa, la cerimonia si è allargata anche a Venaus, dove è stato ricordato con un filmato proiettato al salone di borgata VIII Dicembre e poi nel suo presidio, dove ancora oggi alloggia l’amico di allora, Biagio. La parte più toccante della cerimonia è stata comunque quella che si è consumata nel cimitero meanese, dove è stato ricordato dagli amici, in particolare da Gianni Peirolo, e dalle note di Se Chanto.