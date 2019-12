Roulotte e baracca in fiamme al Malpasso di S.Giorio

Una roulotte ed un baracca in legno sono andate in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre, in località Malpasso, fra Villarfocchiardo e S.Giorio. L’incendio si è sprigionato poco dopo le 18 e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco di Susa che i volontari di Borgone-S.Antonino. Sul posto anche i carabinieri di Susa, che per circa un’ora hanno regolato la circolazione a senso unico alternato sull’adiacente statale 24.