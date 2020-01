I vigili del fuoco salvano un cane caduto in un canalone in valle Thuras

Tanta paura ma nessun conseguenza importante per il cane caduto in un ripido canalone oggi pomeriggio, mercoledì 1° dicembre, nella discesa da Cima Bosco, sul versante cesanese di Cima Bosco, in val Thuras. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'animale e sul posto sono giuntii vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Oulx-Salbertrand-Sauze d'Oulx e il nucleo Saf di Torino, ma è stato l'elicottero a mettere in salvo più velocemente il cane.