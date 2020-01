Venerdì 3 la fiaccolata dei maestri a Jouvenceaux

La grande fiaccolata di fine anno dei maestri di sci di Sauze d’Oulx ha fatto registrare il tutto esaurito al campetto Clotes ed ha salutato il 2019 dando il benvenuto con i fuochi d’artificio al 2020. Un 2020 che si apre col botto. Doppio appuntamento venerdì 3 gennaio. Dopo Clotes tornano protagonisti maestri di sci che danno l’appuntamento a Jouvenceaux per un altro attesissimo classico delle festività di fine ed inizio anno a Sauze. Torna la “Fiaccolata dei maestri a Jouvenceaux” con partenza alle ore 21 alla seggiovia Jouvenceaux-Sportinia ed arrivo in centro paese. Torna, sempre venerdì 3 gennaio, a Sauze d’Oulx la rassegna “Chantar l’Uvern” e propone lo spettacolo “Passacariera. Chantarem Nouvè” alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in centro paese. Una serata ad ingresso gratuito con protagonista la musica occitana con alla fisarmonica il maestro Dino Tron dei “Lou Dalfin” e Simone Lombardo e Giovanni Battaglino. Verso il tutto esaurito sabato 4 gennaio per la “Degustazione Vini Valsusa Doc” a cura dell’azienda agricola “L’Garbin” di Chiomonte. Un appuntamento che si terrà alle ore 18 presso la sala conferenze dell’Ufficio del Turismo in viale Genevris. Per informazioni contattare il Consorzio Turistico Sauze D’Oulx al numero 0122/ 858009 oppure l’azienda agricola ‘LGarbin al numero 333/ 5965510 o via mail all’indirizzo info@garbin.info. Sempre sabato 4 e anche domenica 5 gennaio “Mercatino della Befana” con bancarelle di artigianato ed articoli originali ad impreziosire uno degli angoli più caratteristici del paese ovvero il centro storico di piazza Assietta e piazzetta Genevris a chiudere i festeggiamenti di buon anno.