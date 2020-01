Controlli stradali in alta valle Susa: dieci denunce

È di 10 denunce il bilancio complessivo dei controlli dei carabinieri in alta valle Susa tra ieri e stanotte, tutti inerenti guida in stato di ebbrezza. I militari della compagnia di Susa, coordinati dal capitano Davide Cozzolino, si sono concentrati nelle località di maggior afflusso turistico tra Oulx, Cesana e Sestriere per garantire la sicurezza alle migliaia di persone presenti sulle montagne olimpiche durante le festività. Due dei denunciati avevano provocato due autonomi incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze. Numerose anche le contravvenzioni al codice della strada, soprattutto per mancanza di gomme termiche e guida senza cintura. A tutti i denunciati, per lo più giovanissimi, è stata anche ritirata la patente di guida.