Avigliana: uccide la moglie con badile e freccia

Ha ucciso la moglie, prima stordendola con un colpo di badile sulla testa e successivamente con una freccia scoccata in pieno viso da una balestra, che l’ha ferita mortalmente. Quindi, con la stessa balestra, si è suicidato, sempre scoccandola in pieno viso. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, poco dopo le 18 in una casa rurale di via Pietra Piana, al civico 7. Un’abitazione isolata che si trova lungo una strada sterrata che sale verso la collina, non lontana dalla zona industriale al confine con Sant’Ambrogio...

su Luna Nuova di martedì 14 gennaio 2020