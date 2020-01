I No Tav a Torino: «Nicoletta continua a fare scuola»

C’era uno striscione, sabato nelle strade di Torino, che più di ogni altro immortalava il perché della manifestazione No Tav dell’11 gennaio: “Nicoletta continua a fare scuola. La scuola sta con Nicoletta”. A tenerlo un gruppo di insegnanti, proprio come insegnante era ed è lei, Nicoletta Dosio, professoressa di lettere in pensione da alcuni anni, dal 30 dicembre dietro le sbarre nel carcere delle Vallette a seguito della condanna definitiva ad un anno di reclusione per violenza privata e interruzione di pubblico...

su Luna Nuova di martedì 14 gennaio 2020