Novalesa dice addio a Vittorio Silvestro, bersagliere più longevo

C’erano anche i bersaglieri del gruppo valsusino intitolato a Francesco Rolando a tributare l’estremo saluto, sabato 11 dicembre, a Vittorio Silvestro, 96 anni, decano di Novalesa e dei cappelli piumati valsusini. Silvestro, mancato nella notte fra mercoledì e giovedì, la guerra l’aveva combattuta davvero, sul fronte balcanico, dove era stato inviato insieme al 4° Reggimento bersaglieri. Un’unità che come tante altre venne colta di sorpresa dalla sfascio dell’8 settembre, lasciata allo sbando e senza ordini. Soltanto tre giorni dopo, l’11 settembre 1943, Vittorio Silvestro venne fatto prigioniero dagli ex alleati tedeschi in Croazia e inviato come migliaia di commilitoni, in uno dei tanti campi internamento in Germania…

Su Luna Nuova di martedì 14 gennaio 2020