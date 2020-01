Sestriere vuole i Mondiali del 2029

Insieme agli ultimi ritocchi per la due giorni di Coppa del Mondo femminile, in programma sabato 18 e domenica 19 gennaio, il Sestriere si prepara a dare due grandi annunci. Il primo è quella della tappa del Giro d’Italia, in programma a maggio, un vero e proprio tappone che deciderà la classifica finale e chi indosserà in maniera definitiva la maglia rosa. Non ci sarà l’arrivo in salita al Fraiteve, ipotizzato in un primo momento, ma sarà una giornata comunque durissima per i girini. Ma questo si sapeva già dalla presentazione ufficiale della corsa rosa ad ottobre. La sorpresa di questi giorni, che verrà annunciata ufficialmente proprio in un incontro a margine delle gare di Coppa del Mondo, sabato 18 gennaio, è la candidatura al Mondiali di sci del 2029...

Su Luna Nuova di martedì 14 gennaio 2020