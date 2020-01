Rivoli, da Auchan a Conad senza licenziamenti?

Forse non ci saranno licenziamenti. Almeno questo è quanto emerso dall’incontro che si è tenuto ieri al centro commerciale “Area12” di Torino tra la nuova proprietà e i rappresentanti dei dipendenti del punto vendita di corso Susa, che chiuderà dal 19 gennaio fino a inizio marzo per un riallestimento interno, in cui verranno poste le nuove insegne di Conad...

Su Luna Nuova di martedì 14 gennaio 2019