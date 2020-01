Bussoleno, pizzicato in piena notte con chiavi alterate e grimaldelli

La sua specialità, a quanto pare, è quella di aprire le saracinesche dei negozi e non è da escludere che l’altra notte, a Bussoleno, fosse intento a mettere a fuoco quale locale meglio si prestasse al prossimo colpo. È stato infatti trovato in possesso di un vero e proprio kit per effettuare furti in appartamento il 53enne residente a Caserta denunciato dai carabinieri della compagnia di Susa con l’accusa di possesso di chiavi alterate e grimaldelli…

Su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020