Musher e 500 cani tornano sul Moncenisio

Due giorni sul Moncenisio per vedere all’opera cani da slitta e musher impegnati nel loro ambiente d’elezione, pascoli e boschi innevati. Il loro desire-to-run si sta materializzando proprio in questi giorni nella sedicesima edizione della Grande Odyssèe Savoie Mont Blanc, manifestazione che richiama equipaggi da tutta Europa. La competizione è partita lo scorso 11 gennaio e si concluderà mercoledì 22 gennaio, e nelle ultime tappe si spingerà lungo il confine valsusino, toccando per due giorni, martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, il colle del Moncenisio...

Su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020