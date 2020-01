Scatta il "semaforo viola": fermi tutti i diesel Euro5

Era stato largamente previsto, e puntuale è scattato per la prima volta da stamattina, il “semaforo viola” per l’allerta smog, che resterà attivo per tutto il week-end dopo più di venti giorni di sforamenti consecutivi nel livello di Pm10 nell’aria. Il provvedimento coinvolge anche i comuni di Beinasco, Collegno, Orbassano, Rivoli e Grugliasco, oltre a Torino, Borgaro, Moncalieri, Nichelino, San Mauro, Settimo e Venaria. Vero che la pioggia prevista per stasera potrebbe contribuire a ripulire...

su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020