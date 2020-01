Grugliasco, torna in città un pezzo di storia del design Bertone

È come se un pezzo di Bertone tornasse a Grugliasco. Giovedì alle 18 in strada del Portone inaugura la sua nuova sede Lda Design di Luciano D’Ambrosio, già direttore del design del brand. Nel 2017 il noto marchio della carrozzeria torinese, firma di alcune delle vetture più iconiche della storia dell’automobilismo, come le Lamborghini Miura e Countach o la Lancia Stratos, era stato rilevato da...

Su Luna Nuova di martedì 21 gennaio 2020