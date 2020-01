Chiomonte: il Frais intonerà la Marsigliese?

Gli impianti del Frais saranno presto gestiti dai francesi? Nella ormai annosa telenovela della stazione sciistica chiomontina non ci si deve più sorprendere di nulla, ma il fatto che potrebbero arrivare addirittura da Oltralpe i futuri gestori degli impianti di risalita è senza dubbio curioso. Ma il Frais ci ha ormai abituato a questo tipo di colpi di scena. Quest’anno, a fronte di un paventato ennesimo stop della stagione, paventato dall’amministrazione per via dell’assenza di gestori della parte comunale degli impianti, la Dedalo srl, attuale proprietaria della parte privata, favorita anche dalle copiose nevicate della prima metà di dicembre, ha infatti deciso di aprire gli impianti di ammorsamento di sua competenza…

Su Luna Nuova di martedì 21 gennaio 2020