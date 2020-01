Rivalta, i "Fridays for Future" in via Bellini

I giovani in testa, gli adulti dietro. Tutti compatti per dire “no” alla cementificazione in via Bellini a Rivalta. Non molte (circa una trentina) le persone giunte sabato pomeriggio per il corteo, ma tutte decise a ribadire la loro contrarietà alla linea intrapresa dall’amministrazione comunale. Ad organizzare l’evento sono stati i ragazzi del comitato “Fridays for Future val Sangone”, che al momento conta circa una decina di persone...

Su Luna Nuova di martedì 21 gennaio 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!