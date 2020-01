Smog: dopo la pioggia si torna a circolare

Benedetta pioggia. Sono bastate le precipitazioni di venerdì sera, per altro contenute, e la leggera brezza del week-end per cacciare finalmente via la cappa di smog dal cielo di Torino e cintura: i nuovi campionamenti di ieri hanno infatti attestato che la presenza di polveri sottili nell’aria è tornata sotto i livelli di guardia. Sono stati pertanto rimossi i blocchi del traffico che, fino a ieri, avevano fatto scattare il semaforo viola, cosa mai successa prima, su Torino e 11 comuni della cintura, tra cui Beinasco, Collegno, Orbassano, Rivoli e Grugliasco...

su Luna Nuova di martedì 21 gennaio 2020