Susa e Bussoleno unite nel nome della Shoah

La Memoria ancora oggi è un antidoto contro l’indifferenza, una chiave di comprensione perinterpretare il presente, scolpire lo spirito critico e immaginare il futuro. Al centro del programma delle iniziative riguardanti la memoria, figurano diversi appuntamenti promossi dal Comune di Bussoleno e da quello di Susa. Uno in particolare è stato messo in comune dalle due amministrazioni: “Nella notte e nella nebbia”, una drammaturgia scritta da Marco Scoffone nel 2001 e riproposta dalla compagnia il Teatro. Attraverso il racconto di un narratore, 4 lettori e 2 mimi lo spettatore verrà guidato a ripercorrere gli eventi storici che portarono dal 1933 al 1945 alla Shoah, attraverso le testimonianze delle vittime ma anche dei carnefici che mettono in luce le atrocità commesse…

Su Luna Nuova di martedì 21 gennaio 2020