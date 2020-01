Alla Ferrera nascerà un centro di protezione civile

Costerà quasi 700mila euro, ma nelle intenzioni dell’amministrazione comunale si candida a diventare il centro della vita della comunità, cercando anche di attrarre presenze di villeggianti, visitatori e abitanti del comuni vicini. È il nuovo centro polifunzionale che verrà presto realizzato sulla base dell’autorimessa comunale, all’imbocco del paese. Il suo principale indirizzo, fa osservare il sindaco Mauro Carena, che sta portando in approvazione il progetto esecutivo della struttura, è quello di centro di protezione civile, «ma realizzeremo una struttura che fungerà anche da centro polivalente, per permettere alla comunità, residenti, proprietari di seconde case, villeggianti e turisti, di avere un grande spazio per incontrarsi od assistere a spettacoli, concerti; insomma, per essere una comunità vera»...

Su Luna Nuova di venerdì 24 gennaio 2020