Almese: verso il "VideoGiro" nel ricordo di Giovanni Valetti

Dopo l’anteprima di lunedì 20 gennaio al Cinema Massimo di Torino, sarà Almese ad ospitare sabato 1° febbraio, alle 21 all’auditorium Magnetto di via Avigliana 17, la prima tappa di “VideoGiro”, il video-contest a carattere locale lanciato nella primavera 2019 in occasione della 102ª edizione del Giro d’Italia, transitato anche in val Messa e al Colle del Lys: la protagonista assoluta è naturalmente la bicicletta, simbolo di libertà e, mai come oggi, di rapporto sostenibile tra uomo e natura. Ispirato alla...

su Luna Nuova di venerdì 24 gennaio 2020