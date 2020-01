S.Antonino: ora tocca alla facciata della chiesa

In quattro e quattr’otto, tra lunedì e martedì, i ponteggi sono stati tirati su, pronti a fare da base per un intervento che la parrocchia di Sant’Antonino attendeva da tempo: il restauro della facciata della chiesa e della casa canonica di piazza Libertà. «Effettivamente è da un po’ che se ne parla: da tre anni, ormai, abbiamo iniziato a ragionare seriamente sulle modalità dell’intervento - spiega il parroco don Sergio Blandino - non era più soltanto una questione estetica, ma soprattutto di natura strutturale...

su Luna Nuova di venerdì 24 gennaio 2020