Bocconi killer, tre cani avvelenati a Susa

Torna l’incubo dei bocconi avvelenati e stavolta, dopo quelli sulla montagna di Mompantero, tra le villette di Gravere e il centro abitato di Novalesa, tocca a Susa essere presa di mira. La zona in cui sono stati disseminati è quella al confine con Mompantero, quella fra via Montello e l’abitato di Urbiano. I cani colpiti sono tre, tutti appartenenti allo stesso proprietario. Due, quelli adulti, hanno dovuto essere ricoverati alcuni giorni in clinica, ad Avigliana, fortunatamente se la sono cavata, anche se forse potrebbero portare le conseguenze dell’avvelenamento fino alla fine dei loro giorni; il più piccolo, un cucciolo, è stato colpito in maniera meno grave, perchè potrebbe aver ingerito soltanto un piccolo pezzo della polpetta letale avanzato dai suoi due coinquilini…

Su Luna Nuova di martedì 28 gennaio 2020