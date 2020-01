S.Vincenzo avvicina Giaglione alla Francia

La festa, quella c’è e rimane. Anzi, a Giaglione è la Festa, ancora molto sentita dalla comunità. Ma quella di quest’anno, oltre ad essere coincisa con la visita pastorale dell’arcivescovo Cesare Nosiglia, nuovo reggente della diocesi di Susa, ha rappresentato anche l’inizio, anzi il riallaccio, di più profondi rapporti con l’altra metà delle Alpi, e dell’Ambin in particolare, il comune gemello di Bramans e la comunità dell’Alta Maurienne più in generale. L’ottava di S.Vincenzo ha infatti visto la presenza Jacques Arnoux, sindaco dell’Unione dei comuni della Val Cenis, e di Patrick Bois, sindaco delegato di Bramans. Una presenza discreta, pur in fascia tricolore, ma anche importante sotto l’aspetto dei rapporti e della collaborazione fra i due versanti del Moncenisio, non soltanto quelli fra Giaglione e Bramans…

Su Luna Nuova di martedì 28 gennaio 2020