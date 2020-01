Tav: via all’appalto per i lavori delle nicchie nel tunnel

Appalto assegnato e lavori verso la ripartenza, dopo uno stop forzato durato un paio d’anni in concomitanza con il governo gialloverde e i bastoni fra le ruote posti dall’ex ministro M5S Toninelli. Ma le polemiche non si placano, con Pro Natura Piemonte e la capogruppo pentastellata in consiglio regionale Francesca Frediani che alzano la voce contro le parole dell’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi. Venerdì 24 gennaio Telt ha annunciato di aver affidato l’appalto per la realizzazione delle nicchie di...

su Luna Nuova di martedì 28 gennaio 2020