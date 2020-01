Beinasco, fallisce la Furlan: a spasso in 24

Sono 24 i lavoratori della ditta Furlan, azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche e stampaggio per l’automotive, che da domani riceveranno la lettera di licenziamento. Avevano tutti lavorato regolarmente fino al 20 dicembre, prima di andare in vacanza per la chiusura per le feste di Natale. Il 2 gennaio però era arrivata la telefonata da parte dell’azienda, che ha comunicato il fallimento. Una notizia inaspettata per i lavoratori e i sindacati. I proprietari infatti avevano depositato l’istanza di fallimento il 30 dicembre, pochi giorni prima...

Su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020

