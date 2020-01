“Biondo”, l'Hachiko valsusino che cerca il padrone morto a Bussoleno

Alzi la mano chi non ha speso almeno una lacrima davanti allo schermo, piccolo o grande, che passava “Hachiko, il tuo migliore amico”, la pellicola del 2009 diretta da Lasse Hallström ed interpretata da Richard Gere, basata sulla storia vera del cane giapponese Hachikō e sul film giapponese del 1987 Hachikō Monogatari, del quale è il remake. Una storia commovente, un rapporto speciale fra l’uomo e il cane, un Akita Inu, con Hachiko pervicacemente ad attendere alla stazione tutti i santi giorni che il Signore manda sulla terra il proprio padrone morto. Per anni. Forse non se ne farà un film, ma una storia simile è accaduta, anzi sta accadendo in questi giorni, in valle di Susa. A Bussoleno, in quella striscia di terra stretta fra l’autostrada, la statale 24 e la Dora. Ilario Listello, allevatore e margaro della Cascina dei Rat, in strada S.Giorio, è mancato lo scorso 15 dicembre…

Su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020