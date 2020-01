Boato nella notte a Oulx, saltano le vetrine

Non si tratta di racket o di intimidazione, ma permane comunque il mistero sulle cause che nella serata di mercoledì hanno portato all’esplosione che ha mandato in frantumi le vetrine della cartolibreria di corso Monginevro 66, a sue passi dal municipio. La potente deflagrazione è avvenuta alle 21 e soltanto una circostanza fortunata ha fatto sì che in quel momento nè auto nè pedoni transitassero su quel tratto di statale 24 che taglia in due l’abitato. L’onda d’urto e le mille schegge in cui si sono disintegrate le vetrine avrebbero infatti potuto avere effetti importanti si su mezzi che, soprattutto, persone…

Su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020