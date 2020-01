Caselette: un pomeriggio di fuoco sul Musinè

GUARDA IL VIDEO

Ancora un incendio boschivo sul Musinè. Le fiamme hanno iniziato a divampare alle pendici del monte poco prima delle 15 di mercoledì 29 gennaio e ben presto si sono estese fino a Brione, frazione di Valdellatorre. Non si tratta del primo incendio che scoppia in queste zone, e anche stavolta il vento non ha favorito le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con diverse squadre da Torino e dalla valle di Susa, e numerose squadre Aib della bassa valle. Sul fronte caselettese...

su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020