Collegno, impatto ridotto per la crisi dell'aerospazio

Licenziamenti scongiurati alla Moreggia ed alla Avion Italy, aziende con sede principale a Napoli e due “succursali” in corso Pastrengo dove si producono componenti per il settore aeronautico come fornitori per i gruppi Avio, Alenia e Leonardo. Per entrambe è stata riconosciuta la cassa integrazione straordinaria a zero ore per cessazione di attività ai 44 dipendenti delle...

Su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020