Cintura sud, una raccolta firme per gli autobus

Disagi, ritardi, inefficienze e poca sicurezza. Per questo si è tenuto venerdì il primo presidio di raccolta firme per chiedere di migliorare la qualità del servizio Gtt. In tutto erano una sessantina i cittadini di fronte al comune, quasi tutti genitori di studenti delle superiori. Infatti a lanciare l’iniziativa un gruppo di genitori del liceo Pascal di Giaveno, stufi dei continui disservizi da parte dell’azienda di trasporti, che però ora si rivolgono a tutti coloro che vivono situazioni simili alla loro...

Su Luna Nuova di martedì 4 febbraio 2020

