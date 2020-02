Mel e L'Eigo, i due profumi di Bea Baccon

Beatrice Baccon ha 28 anni, una laurea magistrale in farmacia in tasca, una triennale in tecniche erboristiche e lavora come commessa alla farmacia Canavoso, in centro a Susa. Fa pure la maestra di sci al Sestriere, anche se rimane innamorata del suo Frais. Ma la cosa che rende speciale questa ragazza chiomontina è che ha da poco “inventato” due profumi, che verranno presto commercializzati da altre due chiomontine, Camilla e Valentina Gallo, titolari dell’atelier e del marchio “Jamais sans toi”, che ricorda il loro paese d’origine, in via Catania 17 a Torino…

Su Luna Nuova di martedì 4 febbraio 2020