S.Antonino: resta schiacciato sotto il trattore, ma se la caverà

Se l’è vista davvero brutta, ma per fortuna è fuori pericolo l’agricoltore santantoninese, A.M., 55 anni, che domenica 2 febbraio, intorno a mezzogiorno, è rimasto schiacciato con il proprio corpo sotto il peso del suo trattore in borgata San Piuc, verso il confine con Villarfocchiardo. L’uomo era andato a fare legna nei boschi a monte della frazione, ed era ormai sulla via del ritorno verso casa, quando nell’affrontare la discesa lungo un pendio scosceso, caratterizzato da una conformazione del terreno...

su Luna Nuova di martedì 4 febbraio 2020