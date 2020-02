Comuni valsusini, diventate “Amici delle api”

Mettere a dimora piante che possano facilitare il lavoro delle api. È l’appello che lancia Valsusa Miele, l’associazione di apicoltori della valle di Susa e val Sangone e che conta 50 aderenti, alle amministrazioni comunali ma anche ai semplici cittadini. «La nostra associazione intende coinvolgere i Comuni di queste nostre valli per cercare di risolvere i problemi che sta attraversando l’apicoltura in questi anni, promuovendo il progetto “Comune amico delle api” - spiega il presidente Marino Miletto, produttore mattiese - Le api in questi ultimi anni sono in pericolo a causa di molteplici fattori e gli apicoltori questo problema lo conoscono molto bene poiché sempre più spesso devono convivere con la triste realtà di vedere i loro alveari spopolati ed assistere ad una crescente moria di questi insetti nei loro apiari, molto spesso senza poter fare nulla se non conteggiare le perdite ed i rilevanti danni subiti ogni anno...

Su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020