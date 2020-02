Cresce il fronte anti-flavescenza dorata in valle di Susa

La sala del Cesdomeo per una volta non ha ospitato incontri sulla lingua e la cultura locale, bensì una serata altrettanto importante per la comunità, non solo giaglionese. Venerdì 31 gennaio scorso si è infatti tenuto il primo dei due incontri informativi rivolti ai viticoltori professionali ed hobbisti relativi all’emergenza flavescenza dorata della vite. L’iniziativa patrocinata dall’Unione Montana Alta valle di Susa e coordinata dal sindaco di Giaglione Marco Rey, si avvale della presenza di tecnici del settore fitosanitario regionale che seguiranno l’allestimento e le attività del nascente progetto pilota che avrà come obiettivo il contenimento della malattia attraverso il monitoraggio territoriale e la formazione dei viticoltori volta al riconoscimento e la lotta attiva alla fitopatia…

Su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020