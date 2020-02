Venti mesi. Un paio di giorni in meno, scadrebbero oggi. Mercoledì i coniugi Denti, Giorgio e Giovanna, hanno potuto finalmente far ritorno nella loro casa di regione San Lorenzo, da dove erano stati portati via in tutta fretta, verricellati dall’elicottero dei vigili del fuoco quel tragico pomeriggio del 7 giugno 2018...

Su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020