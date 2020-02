Telt è entrata nei terreni del cantiere di Salbertrand

Si è aperto nella prima mattinata di mercoledì, con un possente schieramento di forze dell’ordine, un nuovo fronte Tav. È quello di Salbertrand, dove entro il 2021 dovranno partire i cantieri per la realizzazione della fabbrica dei conci, che riutilizzerà parte dello smarino proveniente dallo scavo del tunnel di base di Chiomonte. L’area interessata è quella fra la ferrovia, l’autostrada e la Dora, per un totale di 110mila metri quadri. Un fronte che si annuncia fin da adesso molto “vivo”, a giudicare da queste prime avvisaglie, a cominciare dall’imponente schieramento di forze dell’ordine che per tutte la giornata di mercoledì ha reso off-limits l’area a valle della statale 24...

Su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020