Mattie, inferno di fuoco sul Crè di Cou

Due incendi sullo stesso versante di montagna in soli otto giorni, nelle ore in cui il vento ha soffiato con maggior violenza. Affermare che si tratti di una casualità risulta piuttosto coraggioso. Se domenica scorsa erano il versante alle spalle di Coldimosso e quello sopra Santa Petronilla ad ardere, questa volta è toccato al Crè di Cou di Mattie, appena più in alto, in pieno giorno, pochi minuti dopo il ritorno del vento in valle. Se la settimana scorsa una minima percentuale di probabilità di innesco potrebbe essere stata attribuita ai pezzi incandescenti dei ceppi dei freni dei convogli ferroviari, anche se ipotizzare la contemporanea sfortunata concomitanza in due punti abbastanza lontani, questa volta sulla matrice dolosa delle fiamme non paiono esserci dubbi…

Su Luna Nuova di martedì 11 febbraio 2020