Mompantero, acqua sicura sul Rocciamelone

Poco per volta, il Rocciamelone torna alla vita. A oltre due anni dal terribile incendio dell’ottobre 2017 che lo ferì in maniera crudele, i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei versanti vanno avanti decisi, anche favoriti dall’inverno particolarmente mite. Mentre proseguono infatti i tagli dei pini bruciati lungo la strada che sale al Trucco da parte della cooperativa La Foresta, nelle scorse settimane hanno aperto numerosi cantieri per la regimazione e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e dei valloni più ripidi e pericolosi grazie ad un primo finanziamento statale di 200mila euro, parte del corposo investimento che sta consentendo interventi anche all’Indiritto di Bussoleno dopo la colata detritica del 7 giugno 2018...

Su Luna Nuova di martedì 11 febbraio 2020