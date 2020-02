Susa: addio Agnese Foglia, la signora Napoleon

Un pezzo della storia di Susa se ne è andato per sempre insieme ad Agnese Foglia, scomparsa sabato scorso all’età di 101 anni. “Madama Vanara”, come era conosciuta da tutti in città, dove ha vissuto per anni con il marito Angelo Vanara, era l’icona dell’accoglienza, avendo gestito per decenni prima l’hotel Stazione di corso Stati Uniti e poi l’hotel Napoleon. Una donna d’altri tempi verrebbe da dire ora, ma “Madama Vanara” i tempi ha saputo precorrerli. Elegante, allegra ma decisa, ha saputo emanciparsi in tempi in cui lo stereotipo femminile era ancora molto legato alla società patriarcale, gestendo con capacità imprenditoriale varie attività ricettive, da Pinerolo a Susa, ma anche facendosi amare dal personale…

Su Luna Nuova di venerdì 14 febbraio 2020