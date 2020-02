Bocconi avvelenati, un lunga scia di pericolo

Molto probabilmente sono slegati fra di loro e non sottendono ad un’unica regia, ma certo è che tre nuovi casi di avvelenamento, o presunti tali, di cani in bassa valle gettano un’ombra sinistra e di paura in tutti i possessori di animali. L’ultimo episodio in ordine di tempo è quello che si è verificato a Villarfocchiardo. O meglio, che ha rischiato di verificarsi, perchè non si sono registrati avvelenamenti ma soltanto la chiara intenzione di farli accadere. Il luogo è una stradina sterrata laterale di via Chiesali, una delle zona maggiormente popolate del paese, dove una mano ignota ha sparso abbondanti dosi di lumachina…

Su Luna Nuova di venerdì 14 febbraio 2020