Giaveno, la campionessa Martina ‘incapace di lavorare’

Martina ha 18 anni. Martina non è in grado di vestirsi da sola, non sa lavarsi da sola, non riesce a muovere bene le gambe e le braccia. Martina non è in grado di lavorare. Questo stando alla valutazione che il servizio di Medicina Legale ha eseguito su richiesta della famiglia, che sperava di accedere alla legge 68 sulle residue capacità per inserirla in un percorso lavorativo. «Peccato che Martina abbia già svolto molte attività sociali e abbiamo grandi capacità, pur essendo una ragazza affetta da sindrome di Down», dice la mamma, Barbara Corà. La mamma è a dir poco furiosa per un responso che per le non fotografa affatto bene la condizione della figlia. «Nonostante abbia portato molti documenti a dimostrazione delle potenzialità della ragazza...

Su Luna Nuova di venerdì 14 febbraio 2020

