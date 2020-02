Cintura Sud, «imprese penalizzate dai trasporti»

Un pezzo di cintura sud va i tour per stringere alleanze e collaborazioni. Tour che le amministrazioni di Bruino, Piossasco e Rivalta hanno deciso di compiere all’interno del mondo produttivo dei loro comuni e che è iniziato dalla Faiveley Transport di Piossasco. Diverse sono le filiere produttive che insistono sui tre comuni, dall’automotive all’energetica per arrivare alla ferroviaria e all’aerospaziale. La Faiveley Transport, parte della multinazionale Wabtec con 27mila dipendenti nel mondo, è a Piossasco dal 1971, occupa 520 persone ed è leader mondiale nella produzione dei sistemi frenanti utilizzati in ambito ferroviario...

Su Luna Nuova di martedì 18 febbraio 2020

